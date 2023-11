Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, joi seara, ca magistratii din Italia au suspendat pentru moment predarea condamnatului fugar Ionel Arsene pe motive medicale, informeaza News.ro."Curtea de Apel din Bari a suspendat pentru moment predarea condamnatului fugar Ionel Arsene pe motive medicale.…

- Potrivit publicației italiane Corriere Della Calabria, instanța din peninsula a cerut o expertiza, dar nu este clar daca decizia curții din Bari e definitiva sau poate fi atacata.Curtea de Apel Bari a examinat probele depuse de avocații lui Arsene, condamnat definitiv in Romania pentru corupție și plecat…

- Avocatii fugarului Ionel Arsene au sesizat CEDO pentru a impiedica extradarea in tara a acestuia, sustinand ca in Romania i s-ar incalca dreptul la viata si ar fi supus la tratamente inumane, degradante, potrivit agerpres.ro. Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. “Magistratul de…

- Dupa ce magistrații italiani au decis extradarea condamnatului fugar Ionel Arsene, acesta uzeaza de tot ce poate pentru a amana cat mai mult momentul in care va fi incarcerat in unul din penitenciarele din Romania. Aparatorii acestuia au sesizat Curtea Europeana a Drepturilor Omului pe motiv ca Ionel…

- Avocatii fugarului Ionel Arsene au sesizat CEDO pentru a impiedica extradarea in tara a acestuia, sustinand ca in Romania i s-ar incalca dreptul la viata si ar fi supus la tratamente inumane, degradante. Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. ‘Magistratul de legatura cu Italia din…

- Fostul baron PSD Ionel Arsene, condamnat in martie la șase ani și opt luni de inchisoare cu executare, a sesizat CEDO. De asemenea, condamnatul fugar in Italia și echipa sa de avocați au formulat o cerere de suspendare a deciziei de extradare in Romania și de efectuare a unei expertize medicale prin…

- Ministra Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat joi ca avocații lui Ionel Arsene, fostul președinte CJ Neamț, au sesizat CEDO pe motiv ca in Romania i s-ar incalca dreptul la viața și ar fi supus la tratamente inumane. Aceștia au precizat in trecut ca politicianul sufera de patologii grave, inclusiv neuropsihiatrice.„Magistratul…

- Alina Gorghiu, ministrul justiției a declarat, vineri, 13 octombrie, ca informatiile oficiale primite de la autoritatile italiene arata ca, la Bari, Curtea de Apel a decis predarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, autoritatilor din Romania, informeaza Agerpres. Hotararea…