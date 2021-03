Ion Tiriac si-a marit averea cu sute de milioane de dolari in 2020 si a urcat in clasamentul bogatilor. Cine conduce topul

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 170 de miliarde de dolari s-au sters din piata de criptomonede in primele ore ale zilei. Vanzarile masive pot fi generate de scaderea criptomonedelor, care vine dupa un salt urias si poate semnala dorinta investitorilor de a valorifica pretul ridicat. Valoarea pietei criptomonedelor…

- ​Anul trecut, Jeff Bezos, proprietarul Amazon, si Elon Musk, fondatorul Tesla si SpaceX, si-au crescut averile cu circa 217 miliarde de dolari în total, în ciuda crizei aduse de pandemie, scrie BusinessInsider. La ce averi au ajuns cei doi miliardari, aflati pe primele doua locuri în…

- Averile miliardarilor lumii continua sa creasca chiar și in timpul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a castigat in pademie 76,9 miliarde de dolari. Averea sa totala a ajuns la aproximativ 190 de miliarde de dolari. „Am construit in peste 20…

- Bogații lumii au acum și mai mulți bani. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a castigat in pademie 76,9 miliarde de dolari și a ajuns la o avere de aproape 190 de miliarde de dolari. Elon Musk, patronul Tesla și SpaceX, a caștigat in 2020 și mai mult, respectiv aproape 140 de miliarde de dolari.

- Apple isi continua planurile pentru o tehnologie de automobile autonome, vizand sa produca un vehicul de pasageri incepand din 2024, care ar putea include o tehnologie revolutionara de baterii, au declarat persoane apropiate situatiei, transmite Reuters. Eforturile producatorului de iPhone-uri…

- Preturile petrolului au crescut cu aproape 3% joi, Brent crescand la peste 50 de dolari pe baril pentru prima data de la inceputul lunii martie, alimentat de speranta unei recuperari mai rapide a cererii, pe masura ce tarile incep sacampaniile de vaccinare, relateaza Reuters. Optimismul a…