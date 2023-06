Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a DGASPC din București este acuzata ca a vandut bebelușul unei femei sarace, unei familii instarite din Ilfov, pentru suma de 10.000 de euro. Vișinel Balan, fost vicepreședinte al Autoritații pentru Protecția Copilului , solicita – pe Facebook – intervenția ministrului Gabriela Firea și…

- Statul roman incearca sa-și mulțumeasca pensionarii, astfel ca o propunere prevede adaugarea sumei de 480 de lei la pensia lunara. Acest ajutor al varstnicilor a fost propus de catre Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse și Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat miercuri lansarea unui concurs național, in cadrul caruia organizațiile și asociațiile care deruleaza proiecte dedicate familiilor pot primi sprijin financiar de 50.000 de lei pe proiect.Gabriela Firea susține ca proiectul Ministerului Familiei, Tineretului…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in colaborare cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse și Ministerul Sportului, anunța lansarea celei de a XIV-a ediții a Programului de Tabere ARC, destinat elevilor și tinerilor romani din diaspora și din comunitațile istorice.“Sunt…

- Este un loc superb, de poveste, unde poti petrece momente de neuitat alaturi gasca de prieteni, de familie si sau cu colegii de munca, intr-un teambuilding. Ce are special aceasta cabana? Piscina incalzita, jacuzzi, living mare, cu open space si o terasa generoasa, unde puteti petrece timp de calitate…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spune ca Romania este in grafic in ceea ce priveste deficitul bugetar, el mentionand ca in discutiile cu Comisia Europeana aceasta apreciaza ca Executivul de la Bucuresti s-a adaptat de fiecare data. „Suntem in regula (cu deficitul – n.r.). Sambata o sa aveti iar…

- Ușor dar sigur, dupa perioada extrem de complicata din timpul pandemiei de coronavirus care a ținut multe avioane la sol, dupa criza de personal din aviație, care s-a tradus prin numeroase anulari și intarzieri de zboruri, industria revine la normalitate. Potrivit celei mai recente analize vola.ro,…