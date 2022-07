Ion Țiriac a imobilizat un hoțul ce i-a intrat în casă. Poliția i-a mulțumit! Ion Ion, fiul lui Ion Țiriac s-a luat la tranta cu hoțul ce i-a patruns in casa. Nu și-a dovedit ca tatal sau abilitațile atletice in arena sportului insa mereu a fost intr-o forma fizica buna. A dovedit-o in urma cu ceva ani, cand Ion Ion s-a trezit in vila familiei din Poiana Brașov, ziua in amiaza mare, cu un hoț. Care a incercat sa fuga cu un braț de haine (conform polițiștilor prejudiciul ar fi fost de circa 5 milioane de lei la valoarea de acum 10 ani). Fiul cel mare al legendarului sportiv i-a luat urma și, deși a fost amenințat cu un briceag, a reușit sa-l imobilizeze pe infractor la marginea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, dialog savuros cu Ion Ion Țiriac, inainte de debutul la Birmingham. Jucatoarea din Targoviște ia startul, astazi, in turneul de pe iarba, din Anglia. Ea o va intalni in primul tur pe americanca Shelby Rogers (29 de ani, 39 WTA). Dar, intre timp, Sorana Cirstea a avut un schimb de replici…

- FOTO: Șofer prins cu 218 km/h, la volanul unui Mercedes, pe autostrada A1 intre Deva și Nadlac. Mesajul polițiștilor Un șofer a fost prins conducand cu 218 km/h pe autostrada A1 Deva-Nadlac. Poliția atrage atenția asupra riscului de implicare in accidente. ”60 de metri parcurși in fiecare secunda. 120…

- Un barbat de 42 de ani si o femeie de 49 de ani s-au dat in stamba chiar in fata politistilor. Agentii rutieri au oprit masina condusa de barbat si i-au deschis dosar penal dupa ce au descoperit ca avea permisul suspendat, ca dupa cativa kilometri, acesta sa faca schimb la volan cu iubita, desi nici…

- Cum a fost surprinsa Sorana Cirstea dupa ce Ion Ion Țiriac a flirtat cu fosta soție. Jucatoarea din Targoviște a parasit turneul de la Roland Garros inca din turul 2. Sportiva de 32 de ani a avut și neplacuta surpriza de a-și vedea iubitul schimband online replici tandre cu Ileana Lazariuc, mama celor…

- Sorana Cirstea sufera in dragoste! Iubitul ei, Ion Ion Tiriac, i-a aplicat o lovitura neasteptata, dupa ce barbatul pare ca s-a apopiat tot mai mult de fosta lui sotie, Ileana Lazariuc. Tiriac jr. si Ileana au in continuare o relație foarte buna, iar recent, au surprins pe toata lumea cu postarile din…

- Alexandru Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au format un cuplu timp de 17 ani și au impreuna 2 copii. Au divorțat in mare secret, in 2017, iar acest lucru s-a aflat abia dupa doi ani. Chiar daca nu mai sunt casaoriți, aceștia au in continuare o relație foarte buna, iar recent, au surprins pe toata lumea…

- Un caprior venit dupa ajutor la Inspectoratul General al Poliției de Frontiera. Se spune ca animalele simt bunatatea și caldura oamenilor! Un caprior și-a gasit siguranța la Poliția de Frontiera. Animaluțul a reușit sa uimeasca polițiștii de frontiera, cind și-a facut prezența chiar la poarta sediului…

- Garda Civila spaniola si politia din Navarra, in nordul Spaniei, au confirmat ca au anihilat cea mai mare plantatie ilegala de canabis din Europa, informeaza joi agentia Xinhua. Plantatia, descoperita intre orasele Artajona si Olite din regiunea Navarra, se intindea pe o suprafata de 67 de hectare si…