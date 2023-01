Ion Țiriac a hotărât! Cine îi va moșteni averea fabuloasă Ion Țiriac a incheiat anul 2022 cu o avere estimata la 8,5 miliarde de lei. In varsta de 83 de ani, omul de afaceri nu este casatorit și are trei urmași. Fostul tenisman spune ca numarul copiilor sai neoficiali este mult mai mare. Țiriac a fost casatorit o singura data. Fosta handbalista Erika Braedt i-a fost soție intre 1963 și 1965. Pe Ion Ion Țiriac l-a facut cu Mikette von Issenberg, iar cu Sophie Ayad ii are pe Ioana și Karim. Fostul jucator de tenis ar fi decis totuși sa iși imparta averea in 33 de „felii egale” și ca toți urmașii sai vor primi aceeași suma de bani. „Intotdeauna mi-au placut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

