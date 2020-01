Ion Tiriac, presedintele Federatiei Romane de Tenis, a initiat o campanie de donatii, in contextul eforturilor de ajutorare a victimelor incendiilor de vegetatie care devasteaza Australia. Anuntul a fost facut printr-un mesaj video, in care Tiriac spune ca fundatia sa a donat 100 000 de dolari australieni Federatiei Australiene de Tenis. Fostul sportiv i-a lansat o provocare Simonei Halep sa se alature cauzei.



„Australia trece prin cea mai mare catastrofa naturala a ultimilor zeci de ani. Iar noi, cei care am fost acolo, am jucat acolo, dar si cei care auzim de ce se intampla acolo…