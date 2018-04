Ion Tiriac a cumparat o proprietate istorica Ion Tiriac a platit peste 8 milioane de euro pentru o proprietate istorica.



Fostul tenismen roman, cu o avere estimata la peste 1 miliard de dolari, este noul proprietar al terenului Cortevecchia, din comuna Semproniano (Italia), anunta publicatia Il Tirreno.



Proprietatea care se extinde pe o parte a orasului Semproniano si o parte a orasului Castell'Azzara are o suprafata totala de 2.250 de hectare.



Terenul care face parte din patrimoniul istoric al Italiei a fost adjudecat de o companie controlata de Ion Tiriac in cadrul unei licitatii.



8.164.340 de euro… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

