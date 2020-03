Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialiștilor nu a facut deocamdata o coaliție cu Partidul Democrat, dar a format o majoritate in Parlament. Declarația ii aparține deputatului socialist Grigore Novac și a fost facuta in platoul emisiunii Politica" de la TV8.

- Partidul Democrat a susținut Guvernul Chicu, executiv propus de Partidul Socialiștilor și aprobat de șeful statului, Igor Dodon. Ce-i impiedica pe democrați sa faca o majoritate parlamentara cu PSRM?

- Igor Dodon a recurs la formarea coalitiei dintre blocul ACUM si Partidul Socialistilor in vara anului trecut pentru a-i scoate pe liderii blocului, Maia Sandu si Andrei Nastase, din Parlament. De aceasta parere este fostul coleg de facultate al lui Igor Dodon si fostul sef al Agentiei Proprietati Publice…

- Presedintele fractiunii PAS, Igor Grosu, solicita audierea conducerii institutiei publice Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) in Parlament. deputatul afirma ca, desi compania este platita din banii contribuabililor, aceasta „il elogiaza pe Igor Dodon si Partidul Socialistilor”, transmite IPN.

- Igor Dodon și Partidul Socialiștilor incearca sa submineze valorile naționale romanești in Republica Moldova prin mai multe acțiuni de promovare a trecutului sovietic, declara Mișcarea Politica „Unirea". Istoricii, la randul lor, atenționeaza ca Moscova „implementeaza comandamente rusești" in R. Moldova.…

- Noul reprezentant special al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru procesul de reglementare transnistreana, ambasadorul Thomas Mayr-Harting, intreprinde incepand de marti o vizita in Republica Moldova, in timpul careia va purta discutii cu oficiali moldoveni si cu reprezentanti…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania va relua cooperarea deplina cu Republica Moldova cand va constata ca la nivel guvernamental vor avea loc actiuni pentru continuarea parcursului european, a procesului de reforma, cu precadere in domenii precum justitia, administratia si combaterea…

- Au guvernat, apoi au picat, și-au indeplinit rolul de opoziție, iar acum, din nou, votul deputaților Partidului Democrat din Moldova (PDM) este important in Parlament. Anul 2019 pentru democrați a fost plin de provocari și schimbari, iar acum, in 2020, inca trece printr-un proces de reformare, dupa…