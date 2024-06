Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte prorus al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, a reacționat dur in presa locala dupa ce Traian Basescu a declarat ca moldovenii trebuie sa renunțe la Transnistria daca vor sa intre in Uniunea Europeana.

- Maia Sandu este favorita in intentiile de vot ale alegatorilor pentru scrutinul prezidential din Republica Moldova, in timp ce Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) ar avea cele mai multe locuri de deputat daca ar fi organizate alegeri parlamentare, arata un sondaj iData publicat miercuri, informeaza…

- Douasprezece partide din Republica Moldova au semnat duminica un pact prin care se angajeaza sa sustina aderarea la Uniunea Europeana, in cadrul campaniei pentru referendumul din octombrie privind integrarea europeana, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

- Liderul PSRM, Igor Dodon declara ca situația bugetara in Republica Moldova la momentul actual reprezinta un „dezastru”. „Oamenii inregistreaza venituri puține, in schimb, datoria de stat crește. La sfarșit de an aceasta ar putea ajunge la 125 miliarde, ceea ce ar insemna 62 mii lei datorie pentru fiecare…

- Oamenii lui Ilan Șor au organizat un așa-zis congres al ”Opoziției moldovene” la Moscova pentru ca in Moldova ei ar fi oprimați. ”Opoziția moldoveneasca iși desfasoara congresul la Moscova, pentru ca doar aici poate vorbi liber și iși poate exprima opinia, a declarat deputatul moldovean Marina…

- Condamnat la 15 ani de inchisoare in Republica Moldova intr-un dosar care vizeaza o frauda bancara, oligarhul fugar Ilan Sor a anuntat duminica, de la Moscova, in cadrul unui eveniment organizat intr-un hotel de lux, crearea blocului politic 'Victorie/Pobeda". Blocul lui Sor, constituit cu 'binecuvantarea'…

- Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a facut o declarație amenințatoare, sugerand posibilitatea unui “razboi mondial” in cazul in care Republica Moldova ar incerca sa reintegreze Transnistria, regiune separatista pro-rusa din cadrul Republicii Moldova. Aceasta declarație vine in contextul…

- Republica Moldova se pregatește pentru un moment decisiv in istoria sa politica și europeana. Președintele Maia Sandu a anunțat organizarea simultana a alegerilor prezidențiale și a unui referendum constituțional privind aderarea țarii la Uniunea Europeana (UE). Acest anunț vine in contextul in care…