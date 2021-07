Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Sindicatului de la Metrou, Ion Radoi, s-a prezentat joi, la Tribunalul Bucuresti, unde a contestat decizia procurorilor de a-l pune sub control judiciar, sustinand ca are de gand sa faca o "evaluare" daca se pensioneaza in perioada urmatoare. "Am considerat ca este o ilegalitate (masura controlului…

- Imediat dupa ce circulația trenurilor de metrou s-a oprit, aproape de miezul nopții, a inceput demolarea chioșcurilor amplasate la stația de metrou Izvor.Anchetatorii DNA, care au deschis un dosar pe numele lui Ion Radoi, fostul lider sindical de la metrou, banuiau ca s-a intarziat intenționat demolarea…

- Liderul de sindicat de la metrou, fostul deputat PSD Ion Radoi, a fost inculpat de DNA și plasat sub control judiciar pentru folosirea influenței de lider sindical și pentru șantajarea ministrului Transporturilor Catalin Drula și a directorului Metrorex Ștefan Paraschiv, potrivit unui comunicat al…

- Liderul Sindicatului Liber din Metrou, Ion Radoi, a fost plasat sub control judiciar de catre procurorii DNA, care il acuza de infracțiunile de folosire a influenței sau autoritații de catre o persoana ce deține o funcție de conducere intr-un sindicat, in forma continuata, și șantaj, privind modul in…

- Ion Radoi, liderul Sindicatului Liber de la Metrou, și-a folosit influența pe care o deține pentru a obține venituri ilegale prin administrarea spațiilor comerciale de la metrou. Mai mult, cand unul din contractele incheiate la Metrorex a incetat, liderul sindical organizat proteste pentru a șantaja…

- Procurorii DNA au decis la finalul audierilor de miercuri, 14 iulie, sa-l plaseze sub control judiciar pe presedintele Sindicatului Liber din Metrou, Ion Radoi. Acesta a fost asteptat de cativa sindicalisti la iesirea din sediul DNA.

- Ion Radoi a dat stat ore bune la DNA, de unde a ieșit in jurul orei 23.00. Aproximativ 40 de sindicaliști de la metrou au venit sa-și suțina șeful. Protestatarii s-au imbrancit cu jurnaliștii.Radoi nu a dat nicio declarație in fața procurorului, el s-a prevalat de dreptul la tacere. Va contesta masura…

- Procurorii DNA fac miercuri dimineața mai multe percheziții in București și in județele Prahiva și Ilfov. Potrivit unor surse judiciare sunt vizate, printre altele, sediul Sindicatului Liber din metrou și casa liderului sindical. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii fac cercetari intr-o cauza…