Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de drepturi și libertați de la Tribunalul Constanța a admis, joi, propunerea procurilor DNA de arestare preventiva pentru 30 de zile a lui Petre Neacșa, director al Direcției economice din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cercetat penal pentru luare de mita.…

- Autoritatile judetene se axeaza in aceasta perioada pe vaccinarea populatiei din mediul rural, unde imunizarea se face in cadrul unor caravane mobile, pe baza unor situatii intocmite de medicii de familie. Potrivit subprefectului judetului Vaslui, Mircea Gologan, numarul persoanelor care si-au exprimat…

- Politistii romani l-au adus, sub escorta, din Italia, pe liderul interlop Lucian Boncu, 43 de ani, care a vrut sa il asasineze pe jurnalistul timisorean Dragos Bota , informeaza News.ro , care citeaza un comunicat al IPJ Timiș. Barbatul a fost dat in urmarire internationala si nationala, dupa ce s-a…

- Un numar de 5 percheziții domiciliare s-au derulat in cursul zilei de miercuri pe raza județelor Iași și Suceava. Vizate au fost locuințele unor persoane suspectate de savarșirea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori intr-un dosar instrumentat de procurorii Direcției de ...

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” SA a anunțat Bursa de Valori București despre decizia luata de revocare a membrilor Directoratului din data de 25 iunie 2021. Directoratul a fost revocat „ca urmare a constatarii incalcarii prevederilor legale și statutare aplicabile…

- Percheziții ample in București și alte 5 județe, inclusiv Argeș! In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, cu sprijinul colegilor din Ilfov, Prahova, Dambovița, Argeș, Gorj și București, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice și supravegherea…

- Astazi, 18 iunie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit unei informari transmise de Prefectura: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12581 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12120 Numarul total de…

- O acțiune a oamenilor legii a scos in teren, miercuri dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Romane, care, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 București, au pornit pentru a pune in aplicare…