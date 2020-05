Ion Iliescu: SPP a ştiut să se adapteze unor realităţi şi ameninţări în schimbare Serviciul de Protectie si Paza a stiut sa se adapteze unor realitati si amenintari in schimbare, sa-si pregateasca angajatii, astfel incat ei sa faca fata misiunilor din tara, dar si celor externe executate la cererea unor organizatii importante precum ONU, a afirmat, joi, fostul presedinte Ion Iliescu cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la infiintarea SPP. "Infiintarea sa era atat expresia unei nevoi, aceea de a asigura protectia demnitarilor romani si straini, in deplina transparenta si cu profesionalismul serviciilor similare din lumea civilizata, cat si parte a unui mai amplu proces de restructurare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu prilejul aniversarii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului de Protectie si Paza."Serviciul de Protectie si Paza celebreaza astazi 30 ani de la infiintare, perioada in care, prin profesionalismul, curajul si inalta tinuta a personalului sau si a consolidat…

- Doi tineri din Leova au fost prinși in flagrant delict in timp ce jefuiau o casa din satul Baiuș, din același raion, anunța Serviciul protecție interna și anticorupție al MAI, intr-un comunicat.

- Avand in vedere necesitatea desfasurarii in cele mai bune conditii a activitatii specifice, respectiv acordarea la cel mai inalt nivel de calificare a asistentei medicale de urgenta prespitaliceasca si a transportului sanitar, Serviciul de Ambulanta Judetean Maramures are ca si preocupare permanenta…

- Astazi, 03 aprilie, in județul Dambovita au ajuns 1.140 maști tip FFP2, 1.100 maști tip FFP3 și 70 litri dezinfectant de nivel inalt a suprafețelor, echipamentelor si instrumentarelor medicale.Echipamentele de protecție vor fi preluate și distribuite de ISU “Basarab I” Dambovita catre: Serviciul de…

- COMUNICAT DE PRESA Astazi, 27 martie, in județul Dambovita au ajuns 1.380 de combinezoane de protecție si 45 de litri de dezinfectant de nivel inalt a suprafețelor, echipamentelor si instrumentarului medical. Echipamentele de protecție vor fi distribuite de ISU “Basarab I” Dambovita catre Serviciul…

- Echipamente de protectie pentru spitalele din Teleorman, ISU și DSP in Eveniment / on 26/03/2020 at 13:45 / Peste 1.200 de echipamente medicale, incluzand masti cu diferiti factori de protecție si combinezoane, au fost repartizate in Teleorman, dintr-un prim lot achizitionat de Inspectoratul General…

- Benny Gantz, principalul rival al premierului israelian Benjamin Netanyahu, va fi plasat sub protectia sporita a statului in urma unor amenintari pe internet, a anuntat Shin Beth, serviciul de securitate interna, citat miercuri de France Presse. "Prim-ministrul a aprobat recomandarea Shin…