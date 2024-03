Stiri pe aceeasi tema

- Anul 1971 este unul de cotitura atat in biografia fostului președinte Ion Iliescu, cat și pentru perioada regimului comunist din Romania. Care este semnificația anului 1971, a dezvaluit chiar fostul șef de stat in podcastul Avangarda cu Ionuț Vulpescu. „1971 a fost un portal intre doua varste ale…

- „Populismul a generat marea pandemie a societații noastre, fața de care publicul nu a facut anticorpi, a afirmat fostul președinte Ion Iliescu, intrebat care este cel mai mare risc pentru Romania, in podcastul lui Ionuț Vulpescu. El mai spune ca fenomenul a luat amploare in ultimii ani din cauza „absenței…

- Primul satelit spion lansat de Coreea de Nord in spațiu „a prins viața”, conform informațiilor unui expert din Olanda, citat de Reuters, care spune ca au fost detectate schimbari in orbita dispozitivului, indicii ca regimul de la Phenian controleaza cu succes nava, deși capacitațile sale sunt necunoscute…

- Vineri incep Jocurile Olimpice de Tineret de Iarna, in Asia, in orașul Gangwon, situat in extremitatea nordica a Coreei de Sud. Ceremonia de deschidere este programata pentru 19 ianuarie 2024 și va avea loc simultan la Gangneung Oval și la PyeongChang Dom

- Agenția de de presa din Coreea de Nord, KCNA, a publicat pe site-ul sau oficial, intr-o secțiune speciala intitulata „Anecdote revoluționare”, o serie de povești și intamplari cu și despre liderul suprem de la Phenian, Kim Jong Un. De asemenea, sub titlul „De-a pururi in memoria poporului”, sunt publicate…

- Romania este, de departe, țara din Uniunea Europeana cu cel mai mare preț al electricitații raportat la puterea de cumparare. Am inchis in ultimii ani aproape jumatate din unitațile de producție a energiei din resurse convenționale. Și ne-am propus sa construim unitați noi, din resurse regenerabile.…

- "Din analiza activitatilor ei publice si a nivelului de respect aratat fata de ea in Nord de la prima ei aparitie publica, Kim Ju-ae (numele pe care se crede ca il are fata - n.r.) pare a fi succesoarea cea mai probabila", a apreciat Cho in timpul unei audieri parlamentare in fata comisiei insarcinate…

- La 34 de ani de la evenimentele din 1989 incepem sa aflam, cat de cat, ce s-a intamplat, așa, pe bucați si din povesti cum e cea spusa de Magureanu mai jos. Probabil o versiune nuanțata a adevarului va fi publicata dupa moartea lui Ion Iliescu. 23 decembrie 2023: Generalul Ranco Pițu, fost procuror-șef…