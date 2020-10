Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele doua saptamani de evolutie a infectarilor cu noul coronavirus vor fi decisive in ceea ce priveste oportunitatea organizarii alegerilor parlamentare, a declarat, joi, prof. dr. Alexandru Rafila. "Eu nu stiu care va fi situatia pe 6 decembrie. Din punctul meu de vedere, vor fi…

- Deputatul PNL Razvan Prișca a declarat luni, la Antena 3, ca „singura varianta” de amanare a alegerilor parlamentare este instaurarea din nou a starii de urgența la nivel național. Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților sunt programate sa aiba loc pe 9 decembrie.Citește și: ALERTA de inundații…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și-a exprimat din nou dorința ca alegerile parlamentare sa aiba loc pe 6 decembrie, deși in Parlament a fost depus un proiect de lege pentru amanarea alegerilor pentru martie 2021."O democrație nu funcționeaza fara alegeri. Am mai spus asta și am pledat pentru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca in cazul in care numarul zilnic al infectarilor cu Covid-19 va ajunge la nivelul de 4.000, PSD va vota probabil pentru amanarea alegerilor parlamentare, stabilite acum pe 6 decembrie. ”Daca vom avea in jur de 4.000 de infectari pe zi, probabil ca vom…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, in contextul disputei privind o eventuala amanare a date alegerilor parlamentare, ca daca se va agrava situația medicala in țara, atunci social-democrații „nu vor ezita nicio secunda in a alege viața oamenilor”. Replica vine dupa ce premierul Ludovic…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, a declarat, vineri, ca Guvernul ar trebui sa prezinte o strategie, respectiv trei scenarii, pentru perioada lunii decembrie, cand ar trebui sa aiba loc...

- Președintele PSD și liderul Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat ca ia in considerare depunerea unui proiect de lege in Parlament pentru amanarea alegerilor generale, programate pentru 6 decembrie. “Este posibi, da, sa depunem un proiect de lege pentru amanarea alegerilor parlamentare” a…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre decizia Curtii Costitutionale referitoare la stabilirea datei alegerilor si daca crede ca este oportuna aminarea alegerilor, asa cum propune ALDE si a raspuns: "Nu, nu vad oportuna amanarea alegerilor parlamentare. E incercarea…