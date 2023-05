Ion Ceban, primarul Chișinăului, săltat de procurorii anticorupție Procurorii anticorupție au descins cu percheziții, in aceasta dimineața, acasa la șeful Direcției Sanatate din cadrul Primariei Chișinau, Boris Gilca, apropiat și colaborator al primarului rusofil Ion ”Ivan” Ceban, care este cel mai important pion politic al Rusiei in Republica Moldova. Inevitabil, Ivan Ceban s-a victimizat, ca de obicei: „Mascații au venit astazi la șeful de Direcție Sanatate, Boris Gilca și la alți angajați, deoarece tot astazi, Primaria Chișinau organizeaza cel mai mare Forum Social și nu le este pe plac celor de la guvernare, deoarece vin mulți oaspeți din afara țarii. Circa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Duba cu sute de litri de substanțe toxice folosite ilegal de gradinari, ascunsa in curtea unei manastiri VIDEO se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Scandalul legumelor toxice ia amploare. Doi legumicultori din Glodeanu Sarat, județul Buzau, au folosit substanțe toxice interzise in Romania,…

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au facut joi, 4 mai, acțiuni de urmarire penala intr-un dosar de delapidare a fondurilor externe destinate refugiaților, a informat saptamanalul din Republica Moldova, Ziarul de Garda.Descinderile au avut loc inclusiv la persoane publice…

- Angajatul UniCredit care si-a jefuit propria banca va ramane liber. Procurorii au contestat sentinta prin care acesta fusese condamnat cu suspendare, considerand pedeapsa mult prea blanda, mai ales in conditiile in care tanarul furase peste 100.000 de euro. Curtea de Apel a fost de acord si a majorat…

- Condamnat la 11 ani de inchisoare dupa ce a obligat numeroase tinere, unele minore, sa se prostitueze, un proxenet a cerut sa-i fie respectat dreptul la aparare. Nici nu stiuse de proces si nici nu s-ar fi putut prezenta, pentru ca se afla in Italia, fie sub imperiul masurilor preventive, fie in executarea…

- Presedintele filialei iesene a Uniunii Generale a Industriasilor si Romania a scapat de problemele penale. Doru Scripcaru fusese acuzat de conflict de interese, fiind condamnat cu suspendare in prima instanta. In apel, magistratii au constatat ca cei aproape sase ani de proces au dus la prescrierea…

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE. Trei…

- Elena Udrea, așteapta marți, 14 martie, pronunțarea pe fond in Dosarul Hidroelectrica de pe rolul Curții de Apel București, iar joi, 16 martie, Inalta Curte va anunța decizia din apel in Dosarul campaniei din 2009. In ambele procese Elena Udrea a cerut instanței sa aplice deciziile CCR privind prescripția…

- F.T. Ieri dimineata, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dambovita au pus in aplicare mai multe mandate de perchezitie domiciliara in Prahova, Constanta, Buzau, Arges si Dambovita, la suspecti…