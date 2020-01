Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Campulung Muscel, Liviu Taroiu, este cercetat de polițiști dupa ce a condus baut și a provocat un accident cu mașina instituției. Edilul s-a ales cu permisul suspendat, relateaza Agerpres.Accidentul a avut loc luni seara, pe o strada din centrul orașului Campulung Muscel. Din spusele…

- Dupa ce s-a cinstit bine aseara, a intrat in plin intr-o masina care oprise la semafor. Avea o alcoolemie mare, aproape de unu la mie. In autoturismul lovit se aflau trei tineri, care, din fericire, au scapat nevatamati. Primarul are acum dosar penal.

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA in dosarul privind casele nationalizate, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Prejudiciul este de peste 9,5 milioane euro.Edilul este acuzat, alaturi de alți noua inculpați, de abuz…

- "Oxigen pentru Bucuresti" Foto: Marcela Petcu Primaria Capitalei a amânat pâna în luna martie a anului viitor aplicarea taxei de poluare, cunoscuta si ca "vinieta Oxigen". Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste ca în ianuarie si…

- Conferinta de incheiere a proiectului ”Integritate prin proceduri, instruire si prevenire - IPIP”, implementat de Primaria Municipiului Calarasi prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, a reunit reprezentanti ai institutiilor publice calarasene si functionari ai Primariei.

- Primarul general al municipiului Chisinau, Ion Ceban, isi doreste mai putine formalitati si, din prima zi, sa munceasca dedicat. Edilul spune ca munca la Primarie va incepe maine, la prima ora, insa nu exclude ca ar putea merge si astazi la noul loc de munca. Declaratiile au fost facute luni, 11 noiembrie,…

- Opt vase de toaleta au costat 2.858 bucata. De 9 ori mai mult decat prețul de catalog al firmei. Un tablou electric de distribuție a costat 129.000 de lei, de 24 de ori mai mult. Cine este magnatul care nu se uita la bani și platește cat nu face? Jurnaliștii Libertatea au descoperit ca Primaria Capitalei…

- Primarul Gabriela Firea a modificat proiectul vinietei pentru București, astfel incat toate mașinile sub Euro 5 sa plateasca vinieta pentru a putea circula in Capitala, iar mașinile non euro, iar cele sub Euro 3 nu mai au voie deloc in centrul orașului, scrie Digi24.ro. Potrivit proiectului pus in dezbatere…