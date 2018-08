Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Chișinau, sediul Centru, a decis repunerea imediata in funcție, in termen de 15 zile, a lui Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sanatate din cadrul Primariei capitalei, care in martie a fost demis de catre Silvia Radu.

- Instanța de judecata a dispus ca Mihai Moldovanu, fostul șef al Direcției sanatate a municipiului Chișinau, sa fie repus în funcție în decurs de 15 zile de la pronunțarea decizie (23 august 2018). De asemenea, magistrații de la Judecatoria sectorului Centru au dispus ca lui Moldovanu…

- Primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, susține ca nu are de gand sa-l restabileasca in funcție pe fostul șef al Direcției Sanatate, Mihai Moldovanu, chiar daca Judecatoria Chișinau i-a anulat dispoziția fostului edil interimar, Silvia Radu, prin care acesta a fost demis.

- Laura Kovesi le-a trimis jurnalistilor de la Antena 3 o adresa prin care cere sa i se plateasca, in termen de doua saptamani, suma de 300.000 de lei, reprezentand daunele morale stabilite de catre Curtea de Apel Ploiesti in dosarul in care sefa DNA i-a dat in judecata. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/laura-kovesi-le-a-cerut-jurnalistilor-de-la-antena-3-sa-i-plateasca-daunele-morale-de-300-000-de-lei-stabilite-de-instanta_425209.html#ixzz5IU2MYYsC

- Laura Codruta Kovesi le-a trimis jurnalistilor de la Antena3 o adresa prin care cere sa i se plateasca, in termen de doua saptamani, suma de 300.000 de lei, reprezentand daunele morale stabilite de catre Curtea de Apel Ploiesti in dosarul in care sefa DNA i-a dat in judecata.

- La sate, primarul sau cate unu mai rasarit este sef peste comunitate si isi trateaza “supusii” ca pe propriile animale – folosind tot ce prinde, in scop personal. Aproape nu exista primar din tara asta sa nu fie abonat la banul public – in interes personal, sau sa foloseasca resursele umane si materiale…

- Democrații nu au un niciun candidat favorabil în al doilea tur, dupa ce Silvia Radu a ramas în afara competiției electorale, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza pentru Agenția IPN. El reamintește ca Democrații au refuzat sa susțina public vreo-un…

- Democratii nu au un niciun candidat favorabil in al doilea tur, dupa ce Silvia Radu a ramas in afara competitiei electorale, scrie expertul Dionis Cenusa intr-un articol de analiza pentru Agentia IPN.