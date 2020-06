Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 iun - Sputnik. Responsabilii Directiei generale transport public si cai de comunicatie au verificat situația in stațiile de așteptare, dar și in transportul public, pentru a vedea in special daca se respecta regulile impuse pentru combaterea epidemiei COVID-19. Specialiștii au…

- CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Transportul public din Capitala va circula doar dimineața și seara. O decizie in acest sens a fost luata astazi de Comisia Extraordinara de Sanatate Publica a municipiului Chișinau. Astfel, in perioada 15 iunie – 30 iunie, transportul public municipal, troleibuze, autobuze…

- CHIȘINAU, 7 iun - Sputnik. Centrele comerciale din Capitala vor avea un grafic de lucru de luni pana vineri. Acestea vor fi deschise doar intre orele 10:00 și 16:00. In weekend acestea vor fi inchise. © Sputnik / Rodion Proca Un alt deputat din Parlamentul Republicii Moldova, testat pozitiv la COVID-19:…

- © Photo : wikipedia.orgCalendar Ortodox: Viața Sfintei Xenia din Sankt PetersburgCHIȘINAU, 6 iun. - Sputnik. Președintele Comisiei Raionale Extraordinare de Sanatate Publica Cahul, Vladimir Calmac, a anunțat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca accesului in cimitirele din raionul Cahul…

- CHIȘINAU, 2 iun - Sputnik. Inainte sa inceapa ziua de munca și dupa ce se inchide piața, teritoriul este minuțipos dezinfectat, afirma primarul Capitalei. „La fel, pe parcursul zilei de ieri, un grup de lucru din cadrul primariei a inspectat piața impreuna cu administrația intreprinderii. Comercianții,…

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik. Incepand de astazi și pana pe 31 octombrie, in Chișinau este permis parțial comerțul cu inghețata și bauturi racoritoare, in parcuri sau in strada. Precizarea a fost facuta de primarul Chișinaului, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook. © Sputnik / Osmatesco Cat de pregatiți…

- CHIȘINAU, 25 mai – Sputnik. Un barbat din Chișinau a vrut sa iasa in evidența, dar a fost sancționat de polițiști pentru incalcarea regulilor de exploatare a vehiculului. Acesta și-a inscripționat pe mașina sa cuvantul „POLICE” și a amplasat un dispozitiv luminos de tip LED, care improviza…

- CHIȘINAU, 18 mai - Sputnik. Președintele PDM, Pavel Filip, a venit cu o reacție dupa ce formațiunea pe care o reprezinta a mai pierdut doi membri - pe Ghenadie Verdeș și Vasile Bitca. Acesta a scris ca regreta plecarea colegilor din partid și ca PDM ar fi supus unui atac din afara. ”Regret plecarea…