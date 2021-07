Stiri pe aceeasi tema

- Degraba locuitorii sectorului Ciocana vor putea sa se bucure de reparația zonei pentru plimbari in preajma bulevardului Mircea Cel Batrin. Lucrarile de reparație sunt deja pe final, a declarat Ceban. Pe Aleea „Mircea cel Batrin” este așternut asfalt, iar zona verde este amenajata. Urmeaza sa fie instalat…

- Primarul general Ion Ceban a anunțat la ce etapa sint proiectele aflate in derulare din sectorul Ciocana, cel mai tinar sector. Astfel, pe ultima sută de metri sint lucrările de amenajare a aleii din bd. Mircea cel Bătrin. Actualmente muncitorii execută lucrări de aşternere a pietrişului şi…

- Amenajarile pe bulevardul Mircea cel Batrin continua, ba chiar sunt aproape de sfirșit, a explicat primarul Ion Ceban. El a mai adaugat, ca pe linga toate celea, acolo va mai fi instalat și un sistem de supraveghere video. - Continuă amenajarea aleii din bd. Mircea cel Bătrin in perimetrul str. I.…

- De astazi incep lucrarile de repariție capitala in 14 ograzi din cele 35 programate pentru acest an. Lucrarile sint inițiate in doua sectoare Centru și Botanica, urmind in continuare a fi reabilitate curțile din sectoarele Ciocana, Buiucani și Rișcani. {{527983}}Anunțul a fost facut de edilul capitalei,…

- 14 curți ale blocurilor de locuit din capitala intra astazi in reparație. Inițial vor fi reabilitate cele din sectoarele Centru și Botanica, ulterior cele din sectoarele Ciocana, Buiucani și Rișcani.

- Proiectele in desfașurare din sectorul Ciocana au fost inspectate de catre autoritați. Potrivit primarului general Ion Ceban, responsabilii au mers in teren inspectind la faţa locului adresele unde urmează ca in acest an să fie realizate lucrări de amenajare sau reabilitare a proiectelor de infrastructura.…

- Troleibuzele de pe ruta nr. 24, care leagă sectorul Ciocana cu cartierul Telecentru işi schimbă parţial itinerarul.Au fost finalizate lucrările de construcţie a noii linii de contact pe str. Columna.La fel, in acest perimetru sunt amenajate şi noi staţii de aşteptare a transportului public,…

- ,,Aleea artiștilor de creaţie, expoziție cu vanzare” din Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” va deveni in curand un nou punct de atracție turistică in Chișinau. Din luna mai artiștii și meșterii populari care iși vindeau anterior lucrarile in scuarul „Mihai Eminescu” vor putea…