Ion Caramitru era considerat cel mai bogat actor român. Ce avere avea Marele actor Ion Caramitru a strans de-a lungul vieții o avere impresionanta, care acum va ramane celor trei baieți ai sai, Ștefan, Andrei și Matei Caramitru, dar și soției sale, Michaela Caracaș. Vestea ca Ion Caramitru a decedat vine dupa ce artistul a suferit in ultima perioada de mai multe probleme de sanatate și a fost internat la Spitalul Elias din Capitala. In declarația de avere pe care a completat-o in 2019, din funcția de director al Teatrului Național din București, Ion Caramitru arata ca deține mai multe imobile, mașini și obiecte de arta, dar și mai multe conturi pline cu bani. Conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

