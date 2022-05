Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni pe Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina, parteneriatul bilateral dintre cele doua țari, dar și despre susținerea Republicii Moldova. „Am reconfirmat sprijinul deplin pe care…

- „Propunerea facuta de Comisie este una pe care o sprijinim. Aceasta propunere prevede un asa numit phase out, adica o renuntare graduala, in urmatoarele sase luni, la importul de petrol rusesc. Tematica nu este noua. Despre renuntarea la importurile de petrol si gaz rusesc se discuta de multa vreme…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit, azi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Cei doi șefi de stat au vorbit despre situația din Ucraina și despre sancțiuni dure pentru Rusia, in special in…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, dupa intalnirea cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, ca relatia dintre Romania si Germania este „foarte puternica”. Seful statului roman a discutat cu oficialul german despre continuarea sprijinirii Ucrainei, adoptarea unor noi sanctiuni pentru Rusia,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, dupa intalnirea cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, ca Romania sprijina integrarea in UE a Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Klaus Iohannis il va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in țara noastra, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Steinmeier vine in Romania la…

- Dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, Romania a devenit al doilea mare producator de petrol și gaze din Uniunea Europeana, dupa Tarile de Jos. Este, practic, țara din Europa de Est cel mai puțin dependenta de importul de importul de materie prima energetica din Rusia.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, 15 martie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Bulgariei, Rumen Radev, care efectueaza o vizita de lucru in Romania, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina.Cei doi oficiali au programate convorbiri tete-a-tete si convorbiri oficiale, la…