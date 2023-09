”Organizarea acestei noi editii a Forumului de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari – a cincea dupa editia inaugurala pe care am gazduit-o in 2018, la Bucuresti – contribuie, fara indoiala, la realizarea obiectivului fundamental al Initiativei. Forumul va urmari, astfel, reducerea decalajelor intre Estul si Vestul Uniunii Europene si o mai mare coeziune, prosperitate si rezilienta in Europa Centrala si de Est. Felicit Guvernul Romaniei pentru buna organizare a acestei editii a Forumului, careia i-am acordat Inaltul Patronaj”, a aratat Iohannis, in discursul tinut, joi, la deschiderea oficiala…