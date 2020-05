Iohannis: Trebuie sa incurajam economia, care este in situatie de criza. Am gasit solutii si pot fi puse in practica

Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis: In Romania nu vorbim despre repornirea economiei, pentru ca economia nu a fost oprita. Ne dorim o finanțare buna pentru deficit, ca sa nu fie nevoie de masuri de austeritate Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa intalnirea cu guvernatorul BNR, cu premierul si cu ministrul Finantelor,…

