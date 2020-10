Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Armata Romaniei, „demna de trecutul si de eroii sai”, ramane pentru poporul roman acelasi reper moral.El a participat la ceremonia desfasurata cu ocazia Zilei Armatei Romane la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I.„In fiecare an, pe 25 octombrie,…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, o conferința de presa in cadrul careia a declarat ca ”e ciudat” ca INSP și GCS, doua instituții guvernamentale, dau rezultate diferite despre incidența infectarilor in București. ”E nevoie urgenta de corelare a datelor și aștept ca guvernul sa clarifice…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa o discuție cu INSP, ca evenimente precum nunțile și botezurile ar trebui restricționate. "Trebuie sa recunosc, sunt de parere ca evenimentele la care se aduna multa lume și probabil controlul devine mai greu vor trebui restricționate. Am…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat, marți, ca trebuie sa se achiziționeze rapid tablete pentru ca elevii sa poata trece la orele online, in contexul in care numarul de cazuri noi de COVID-19 continua sa creasca in Romania, noteaza Realitatea Plus. Monica Anisie a anunțat ca Ministerul Educației…

- In gara din Buzau abia gaseai loc pe peron. Era duminica seara, studentii asteptau trenurile din Moldova pentru a merge la Bucuresti. Erau atat de frumosi, exista o energie pozitiva generata de chipurile luminoase. Si aparea pufaind trenul de Botosani, abia isi facea loc, vagoanele nu se mai terminau……

- Presedintele Klaus Iohannis a votat astazi la Liceul Jean Monnet din București și a indemnat romanii sa nu-i lase pe alții sa decida in locul lor. „Este o zi foarte importanta astazi – ziua votului pentru alegeri locale. Azi ne alegem primarii, consilierii locali, conducerile judetelor. Intotdeauna…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii Serbiei - Stefan Tomasevic, Braziliei - Maria Laura da Rocha, Indiei - Rahul Shrivastava, Pakistanului - Zafar Iqbal si al Poloniei - Maciej Lang. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful…