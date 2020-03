Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca "lumea se asteapta la un recul in economie" dupa ce se termina criza legata de coronavirus si este in pregatire un plan de masuri. "E foarte clar, si asta am aflat si ieri de la ceilalti lideri europeni, ca lumea se asteapta la un recul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la sosirea la Palatul Victoria, unde prezideaza prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra Romaniei, generat de efectele COVID-19, ca situatia de la noi nu este foarte grava,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta , a afirmat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca i-a propus presedintelui Klaus Iohannis sa-l desemneze pentru functia de premier pe Remus Pricopie, care sa formeze un guvern de uniune nationala. "Propunerea noastra a fost domnul Remus Pricopie, insa nu…

- Guvernul Ludovic Orban a inceput anul in forța. Chiar daca PSDa incercat sa blocheze masurile liberale, atacandu-le la Curtea Constituționala, astazi a fost adoptata o ordonanța de urgența care cuprinde cateva prevederi, prevederi legitime, pentru care Guvernul PNL și-a angajat raspunderea. Sunt masuri…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca este „foarte mulțumit” de felul în care Ludovic Orban „își face treaba ca premier”, acesta fiind cea mai buna soluție. „Sunt foarte mulțumit de felul în care Ludovic Orban își face treaba ca premier.…

- "Angajarea raspunderii Guvernului Orban pe buget este cel mai puternic atac la democrație, un caz unic in EUROPA! PNL calca in picioare orice norma constituționala și iși bate joc de romani", noteaza Marcel Ciolacu pe pagina sa de pe o retea de socializare.El scrie ca "in fiecare zi, Guvernul…

- Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul ședinței din 20 decembrie 2019I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse…