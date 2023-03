Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca, despre proiectul pensiilor speciale, care se afla in dezbatere la Senat, ca nu se pronunta pana cand legea nu ajunge la promulgare insa a precizat ca pensiile sunt o tema foarte foarte serioasa si nu numai pentru pensionari ci si pentru politicieni.…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, marti, ca sistemul de pensii trebuie reformat in asa fel incat sa fie echitabil si sa fie sustenabil. Seful statului a fost intrebat cu privire la raportul favorabil dat de comisiile de specialitate din Senat la proiectul de lege initiat de Guvern pentru modificarea…

- Președintele Klaus Iohannis spune, intrebat despre modificarile aduse in Senat la proiectul pensiilor speciale, ca nu comenteaza "legi care sunt pe parcurs parlamentar": "Eu ma exprim atunci cand ajunge legea pe masa mea".

- Pensionarii au dreptul la pensie, transmite președintele Romaniei, Klaus Iohannis. El a solicitat coaliției de guvernare sa gaseasca acea soluție astfel incat sistemul sa fie sustenabil și peste 20 de ani.„Trebuie sa vedem fondul problemei. Sistemul trebuie sa fie sustenabil. Pensiomnarii trebuie…

- Mark Cusack a primit o scrisoare de la guvernul britanic in care era informat despre propria moarte. In scrisoare, Departamentul pentru Munca și Pensii (DWP) il anunța ca a „decedat", și ca a ramas astfel fara asigurare. Despre decesul sau au fost informate și autoritațile locale din Hungerford, Berkshire,…

- In 2022 toate cele zece fonduri Pilon III au fost pe minus din cauza scumpirilor accelerate care au pus presiune pe portofoliul de titluri de stat dar si in contextul unor zile agitate pe piata de capital, atat la Bucuresti, cat si pe bursele externe. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Contabilitatea in mediul online a revolutionat modul in care antreprenorii isi gestioneaza afacerile. Datorita confortului si usurintei in utilizare pe care astfel de servicii le ofera, acestea au devenit un instrument esential pentru gestionarea si urmarirea activitatilor financiare ale business-ului.…

- Trei din patru angajati vor sa isi schimbe locul de munca in 2023, peste jumatate dintre ei justificand ca vor fi nevoiti sa preia mai multe sarcini daca echipele se reduc, arata un sondaj al platformei de recrutare online BestJobs. Alti 17% se tem ca veniturile lor vor scadea, 9% se tem ca vor ajunge…