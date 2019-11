Iohannis, refuz dezbatere. Fifor: Câtă rușine pe obrazul celui care mima bărbăția în lupta anti-PSD "Era o vreme in care comandanții oștilor adverse stabileau sa se lupte intre ei, unul la unu, ca sa se decida astfel victoria. Era o lupta de onoare, in care cei doi erau gata de sacrificiu pentru a cruța viețile oștenilor lor. In zilele noastre, la nivel simbolic, regasim acest tip de incleștare in dezbaterile electorale dintre principalii candidați. Fiecare se lupta pentru a-i reprezenta cat mai bine pe cei care și-au pus increderea in ei. Cata dezamagire și cat dispreț trebuie sa fie la cei din tabara lui Iohannis cand vad ca liderul lor nu se prezinta la confruntarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

