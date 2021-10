Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit vineri dimineața la secția de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Secția AT I din cadrul spitalului a ars aproape o ora, incendiul fiind lichidat ulterior. Secția era plina de materiale inflamabile care au ars instant, iar flacarile s-au…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleanțe familiilor pacienților decedați in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in care și-au pierdut viața noua persoane internate in secția de Terapie Intensiva. Președintele spune ca „este o zi neagra” și ca „statul roman…

- Președintele Klaus Iohannis a transmit ca este „ingrozit” de tragedia de la Constanța, unde noua persoane au murit in urma unui incendiu pe secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase, iar evenimentul este „o noua drama teribila care confirma infrastructura deficitara a sistemului de sanatate romanesc”,…

- Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a remarcat ca Rares Bogdan s-a bagat printre ministrii care s-au pozat, la sediul Guvernului, cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Alexandru atrage atentia ca lucrurile nu sunt inca foarte clare in legatura cu PNRR. „De ce nu ar fi spus clar,…

- PNRR-ul Romaniei, in valoare de 29,2 miliarde de euro, a fost aprobat de Comisia Europeana Comisia Europeana da unda verde Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele…

- PNRR a fost APROBAT. Florin Cițu: „Vom avea o economie puternica de care vor beneficia toți romanii” PNRR a fost APROBAT. Florin Cițu: „Vom avea o economie puternica de care vor beneficia toți romanii” Premierul Florin Cițu a declarat, luni, intr-o conferința de presa alaturi de Klaus Iohannis și Ursula…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni la Bucuresti, in cadrul seriei de vizite NextGenerationEU. Sefa CE se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Florin Citu și va prezenta evaluarea privind Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei.

- Orban a transmis ca actuala criza politica va avea consecințe și asupra aprobarii Planului Național de Redresare și Reziliența. Liderul PNL a amintit ce a insemnat guvernarea PSD și le-a transmis liberalilor din Constanța ca singura soluție decenta este guvernarea in formula stabilita dupa alegerile…