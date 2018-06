Iohannis: PSD a devenit un grup de presiune pentru un infractor. Dragnea ar trebui sa dispara din viata publica

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat vineri ca va ramane la conducerea PSD si a Camerei Deputatilor, precizand ca nu il sperie Klaus Iohannis. Raspunsul a venit rapid, sambata, de la președinte. ”Nu de mine trebuie sa se teama, ci de romani!”, i-a spus Iohannis, care e de parere ca ”infractorul”…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, ''dupa a doua condamnare, ar trebui sa dispara pur si simplu din viata publica romaneasca'', a declarat, sambata, la Sibiu, presedintele Klaus Iohannis. "Eu m-am exprimat de prea multe ori despre aceste chestiuni ca sa ma astept sa mai tina Dragnea cont de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca, urmare a condamnarii sale a doua ora, Liviu Dragnea trebuie pur si simplu sa dispara din viata publica si ca este foarte grav faptul ca PSD, cel mai mare partid din Romania, a devenit grup de presiune si de lobby pentru un infractor, titreaza News.ro.…

- Presedintele Klaus Iohannis spune despre liderul PSD, Liviu Dragnea, ca ar trebui sa dispara din viata publica romanesca dupa a doua condamnare. ”Suntem in faza total nefericita in care cel mai mare partid din Romania se consitutie intr-un grup de lobby pentru un infractor”, a adaugat Iohannis.

- Dublu standard la PSD. Iohannis e obligat sa respecte CCR, PSD nu. Presedintele PSD a evitat sa raspunda la intrebarea referitoare la aplicarea referendumului din 2009, spunand ca “nu este aceeasi situatie”. Intr-un schimb de replici ironice cu jurnalistii, Liviu Dragnea i-a indemnat sa vorbeasca cu…

- Liviu Dragnea, nervos cand aude de o eventuala condamnare. Presedintele PSD a fost intrebat de jurnalisti despre pedeapsa de 7 ani si jumatate pe care o cer procurorii DNA in cazul sau, insa a reactionat nervos. Liderul social-democratilor i-a spus unei jurnaliste din televiziune ca “asta este preocuparea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman.La…