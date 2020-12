Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat luni ca va astepta rezultatele oficiale ale alegerilor prezidentiale din SUA inainte de a face comentarii despre rezultatul scrutinului si ca a luat nota de anuntul presedintelui american in exercitiu Donald Trump referitor la obiectiile juridice legate de vot, informeaza Reuters…

- Deși deține majoritatea în Senat, PSD nu reușește sa convoace Biroul Permanent pentru a pune în dezbatere legea care prevede ca Parlamentul este cel care decide data alegerilor parlamentare. Reamintim ca legea care permitea Parlamentului sa decida data alegerilor a fost susținuta de PSD,…

- Klaus Iohannis afirma ca alegerile parlamentare nu trebuie amanate Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis insista ca alegerile parlamentare, stabilite pentru 6 decembrie, nu trebuie amânate, deoarece nu exista nicio garantie ca situatia epidemiologica se va îmbunatati…

- Președintele Klaus Iohannis și PNL vor face tot ce e posibil pentru a paraliza legea care ar permite PSD sa amane alegerile parlamentare, a spus la RFI liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, potrivit Mediafax.Daniel Fenechiu asigura ca alegerile parlamentare vor avea loc in decembrie:…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a pledat miercuri pentru amanarea alegerilor parlamentare pana in momentul in care "se poate stapani situatia sanitara" si a propus ca dupa incheierea mandatului, actualii senatori si deputati sa nu isi mai primeasca salariul. "Nu vreau sa punem…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri la Palatul Cotroceni, in contextul creșterii cazurilor de COVID, ca ne aflam intr-un moment critic, pledand pentru respectarea restricțiilor, dar l-a parasit ingrijorarea maxima cand i s-a amintit de alegerile parlamentare. „Masurile de restrictie sunt…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca nici nu se pune problema sa fie amanate alegerile parlamentare, in ciuda faptului ca in Parlament s-a depus un proiect de lege in acest sens.”Vedeți, alegerile vor fi pe 6 decembrie. Ele sunt pregatite, s-au depus candidaturi. Mandatul Parlamentului nu…

- CCR a respins, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis și au decis ca Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare din acest an. Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR Legea privind orga...