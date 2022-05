Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, astazi, un mesaj in cadrul celei de-a X-a ediții a Romanian Business Leaders Summit. Potrivit Administrației Prezidențiale , mesajul a fost prezentat de catre Cosmin Marinescu, consilier prezidențial in cadrul Departamentului Politici Economice și Sociale. Va…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 18 mai 2022, un mesaj in cadrul celei de-a X-a ediții a Romanian Business Leaders Summit. Mesajul a fost prezentat de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial - Departamentul Politici Economice și Sociale. Fii la curent cu cele…

- Șeful statului a precizat, de asemenea, raspunzand unei intrebari a jurnaliștilor, ca nu a avut o discuție cu premierul Nicolae Ciuca despre eventuale remanieri in Guvern.”Evaluarea miniștrilor nu o voi face eu, chiar daca opinii despre fiecare ministru. Aceasta evaluare o voi spune primului ministru,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a verificat 200 de atacuri asupra unor unitați sanitare din Ucraina de la inceputul razboiului, a declarat marți directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit CNN. Vorbind de la Kiev, dupa ce a petrecut doua zile in Ucraina, Tedros s-a declarat „profund…

- Comunitatea internaționala a condamnat ferm, duminica, atrocitațile comise de trupele ruse in Bucha și in alte orașe ucrainene, cerand aducerea vinovaților in fața justiției internaționale și pedepsirea acestora. NATO, prin vocea secretarul general al organizației, Jens Stoltenberg, a catalogat drept…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj in cadrul Galei „Women in Economy. Beyond Borders”, eveniment organizat de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF. Mesajul a fost prezentat de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici Economice…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a adresat un mesaj pe Twitter rușilor care au curajul sa protesteze fața de razboiul din Ucraina. Mesajul este scris in rusa. “Suntem alaturi de cei care nu vor ca acest razboi nedemn sa fie purtat in numele lor și apara pacea”, a scris in rusa Emmanuel Macron.…

- OFICIAL| Pași catre razboi: Rusia vrea sa recunoasca independența Republicilor Donețk si Lugansk Pași catre razboi: Rusia vrea sa recunoasca independența Republicilor Donețk si Lugansk Presedintele rus Vladimir Putin va recunoaste independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei, relateaza luni…