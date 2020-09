IOHANNIS, ordin de ULTIMĂ ORĂ pentru liberali Președintele Klaus Iohannis le-a transmis celor din PNL ca sunt excluse alianțele in teritoriu cu PSD, chiar daca asta va face dificila formarea de majoritați. ”Mi se pare corect ca dupa alegeri, in partide sa se discute cine cu cine face alianțe și cu cine nu se poate face alianța. Colaborarile PNL-PSD sunt excluse. PNL este motorul schimbarii, in timp ce PSD este exponentul politicii toxice.”, a spus Klaus Iohannis. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

