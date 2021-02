Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre principalele subiecte abordate s-a referit la coordonarea Uniunii Europene (UE) in contextul pandemiei de COVID-19 și acțiunea in domeniul sanatații, cu accent pe lecțiile invațate din criza curenta, consolidarea rezilienței UE in domeniul sanatații și al managementului crizelor, in perspectiva…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat la reuniunea extraordinara a Consiliului European, organizata joi si vineri prin videoconferinta, ca certificatul de vaccinare ar trebui utilizat pentru scopuri medicale. „Referitor la certificatele de vaccinare, presedintele Romaniei s-a pronuntat pentru o abordare…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, in cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European de joi ca certificatul european de vaccinare pentru calatorii ar trebui folosit in scop medical. De asemenea, acesta a spus ca la nivelul UE nu s-a reușit implementarea unei abordari comune in ceea ce privește…

- Președintele Klaus Iohannis s-a pronunțat, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, pentru o abordare coordonata și unitara la nivel european privind certificatele de vaccinare, susținand ca certificatul de vaccinare ar trebui utilizat pentru scopuri medicale. Aceasta, in contextul in care…

- Escrocii au vrut sa vanda 400 de milioane de doze de vaccin COVID, valorand circa 3 miliarde de euro, unor tari membre ale Uniunii Europene, au dezvaluit doi oficiali europeni, potrivit Reuters. Oficialii europeni ilustreaza modul in care infractorii incearca sa faca profit de pe urma crizei de vaccinuri.…

- Ideea de a implementa pașapoartele covid-19 a ajuns pe masa liderilor Uniunii Europene, joi, intr-o ședința a Consiliului European. Iata cine susține crearea unui certificat de vaccinare impotriva noului coronavirus, cu valabilitate pentru calatorii in toate statele membre UE, și cine este impotriva.…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, spune ca "dupa ce ne-am consultat cu toți experții", s-a stabilit ca "nu este de dorit acest lucru, pentru ca [...] se pot crea alte speculații"."Dumnealui (n.r. - Klaus Iohannis), in cadrul Grupului de lucru, ne-a…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat, inaintea summitului de la Bruxelles, pentru coordonarea masurilor antiepidemice la nivelul Uniunii Europene. Acesta și-a exprimat ingrijorarea pentru inrautatirea situatiei in multe tari. La sosirea la summitul Consiliului European, la Bruxelles, Emmanuel…