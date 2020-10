Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține miercuri, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa, transmite Administratia Prezidentiala.Conferinta de presa a fost anuntata in ziua in care Romania a inregistrat un record al numarului de infectari, fiind raportate 2.958 de noi imbolnaviri.De…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, miercuri, la ora 18,00, o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala, in aceasta dupa-amiaza. Conferința are loc in ziua in care Romania a depașit pentru prima oara pragul de 2.000 de cazuri noi de COVID-19.In ultimele 24…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine o conferinta de presa miercuri la Palatul Cotroceni, de la ora 18.00, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului are o intrevedere cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu, iar tema principala este corectarea legilor justitiei.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea astazi, la Palatul Cotroceni, o intalnire de lucru cu prim-ministrul Ludovic Orban si cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, informeaza Administratia Prezidentiala. Intalnirea este programata la ora 13,00 la Palatul Cotroceni. Ulterior acestei intalniri, președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea miercuri, de la ora 13.00, la Palatul Cotroceni o intalnire cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu si premierul Ludovic Orban, transmite Administratia Prezidentiala. Catalin Predoiu va anunta tot miercuri, de la ora 19.00, modificarile propuse la Legile Justitiei…

- Președintele Klaus Iohannis i-a convocat miercuri, la Palatul Cotroceni, de la ora 16.00, pe premierul Ludovic Orban și pe ministrul de Finanțe, Florin Cițu, pentru discuții despre rectificarea bugetara.„Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea miercuri, 12 august a.c., ora 16:00,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca reintrarea țarii in starea de urgența este ”ultima soluție” pentru gestionarea crizei coronavirusului, deoarece ar duce la ingradirea unor drepturi și ar sufoca economia. Șeful statului crede ca, daca romanii vor respecta…

- Președintele Klaus Iohannis va susține de la ora 18:00 o conferința de presa, la Palatul Cotroceni, informeaza Administrația Prezidențiala. Ultima conferința de presa a președintelui a fost facuta la finalul lunii aprilie, inainte de primul val al masurilor de relaxare.