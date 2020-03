Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca autoritatile se concentreaza pe stoparea raspandirii infectiei cu coronavirus si a facut apel la intelepciune, echilibru, calm si realism.



"In actualul context, in care ne concentram pe stoparea raspandirii infectiei cu coronavirus, fac un apel la intelepciune si echilibru, la calm si realism, pentru ca viata sociala sa nu devina victima a unei epidemii de panica, pe fondul neincrederii si al stirilor false", a spus Iohannis, la Gala Women in Economy 2020, de la Ateneul Roman.



Un nou caz pozitiv de coronavirus a fost…