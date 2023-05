Iohannis, mesaj pentru primul președinte homosexual al Letoniei: „Abia aștept să lucrez cu el” Edgars Rinkevics, a fost ales miercuri presedinte al statului baltic de catre parlamentul de la Riga, devenind astfel prima persoana declarat homosexuala care ocupa aceasta functie. Președintele Klaus Iohannis l-a felicitat pe noul președinte ales al Letoniei, Edgars Rinkevics, cu ocazia alegerii sale in funcția de președinte al Letoniei. „Felicitari, Edgars Rinkevics, cu ocazia alegerii dumneavoastra in funcția de președinte al Letoniei! Va doresc mult succes și aștept cu nerabdare sa lucram impreuna la dezvoltarea in continuare a legaturilor excelente dintre Romania și Letonia și la consolidarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

