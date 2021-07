Iohannis, mereu absent Ultima apariție publica a lui Klaus Iohannis este consemnata pe data de 14 iulie. A participat la ședința de guvern, cand se discuta despre memorandumul depus pentru proiectul Romania Educata. Apoi, a fost vazut la recepția Ambasadei Franței, cu ocazia zilei naționale. Mai departe nu exista informații. Nici pe site-ul președinției, nici din alte surse. […] The post Iohannis, mereu absent first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

