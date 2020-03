Iohannis: Lucurile în continuare vor fi mai grave; ne aşteptăm la o creştere a numărului bolnavilor Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca lucrurile vor fi in continuare mai grave si se asteapta la o crestere a numarului bolnavilor, insa a spus ca statul se pregateste din ce in ce mai bine pentru a trece de aceasta perioada foarte grea. "Este o perioada grea, este o perioada foarte grea. Din pacate, si asta ne spun expertii, lucrurile in continuare vor fi mai grave. Ne asteptam, din pacate, la o crestere a numarului bolnavilor, dar vedem cu totii ca si statul se pregateste din ce in ce mai bine. Imi doresc foarte mult ca si romanii sa fie din ce in ce mai bine pregatiti si sa respecte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

