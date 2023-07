Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina nu este inca pregatita pentru aderarea la NATO, iar razboiul trebuie sa se incheie inainte ca alianța sa ia in considerare primirea Kievului in randurile sale, a declarat președintele american Joe Biden, intr-un interviu acordat CNN și difuzat duminica, 9 iulie.Deși discuția despre aderarea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski indeamna NATO, inainte de summitul alianței care va avea loc saptamana viitoare la Vilnius, in Lituania, sa ofere un raspuns unitar la cererea de aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantica, relateaza CNN."Summitul de la Vilnius este foarte important. Daca…

- Summitul NATO de saptamana viitoare de la Vilnius va aduce Ucraina mai aproape de aderarea la alianța, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza The Guardian . „Timp de 500 de zile, Moscova a adus moarte și distrugere in inima Europei”, a declarat Stoltenberg reporterilor in…

- Rusia este și va continua sa fie amenințarea imediata și cea mai directa la adresa securitații euroatlantice, a declarat președintele Klaus Iohannis in limba engleza, marți, in cadrul conferinței susținute de liderii care au participat la reuniunea in format restrans pe care a organizat-o premierul…

- „Am avut prilejul unui schimb de opinii foarte constructiv si deschis, intr-un cadru informal, in pregatirea Summitului de la Vilnius . Desigur, am discutat si despre evenimentele de la finalul saptamanii trecute din Rusia, in special despre potentialul impact al acestora asupra gestionarii de catre…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a promis ca Alianta Nord-Atlantica va furniza ajutor suplimentar pentru a contribui la modernizarea armatei ucrainene, la summitul de la Vilnius din 11-12 iulie. Intr-o declaratie publicata miercuri de cotidianul german Tagesspiegel, Stoltenberg a spus ca…

- TVR ne transmite și aici la Chișinau reportaje ample despre decorarea Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu fel de fel de „premii civice” ale unor fundații din Germania. Ni se spune, in termeni laudativi ca in epoca Ceaușescu, ca aceste premii i-au fost acordate lui Iohannis „pe baza evaluarii…

- Romania sustine aderarea Ucrainei la NATO de indata ce conditiile vor fi indeplinite! Este angajamentul Romaniei care apare intr-o declarație comuna semnata de președintii Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski la summitul european de la Bulboca, in Republica Moldova.