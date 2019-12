Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns, luni dimineața, la ședința PNL, de la Palatul Parlamentului. Șeful statului a precizat ca discuțiile cu liberalii vor fi despre campania electorala pentru prezidențiale.„Am avut o campanie electorala de succes. Vreau sa tragem cateva concluzii. Discuții…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, luni dimineața, la ședința Biroului Politic al PNL, potrivit unor surse politice. Iohannis ar urma sa le transmita un mesaj dupa alegerile prezidențiale. Participarea lui Iohannis la ședința conducerii liberalilor vine în contextul în…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ar urma sa incheie, luni, acorduri politice cu grupul minoritatilor nationale, PMP, USR, UDMR si ALDE, potrivit unor surse liberale. Conform surselor citate, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, Ludovic Orban va incheia acorduri politice cu fiecare dintre aceste formatiuni.…

- Candidatul la Presedintie Mircea Diaconu, sustinut de Pro Romania si ALDE, a declarat miercuri, la Resita, ca se bazeaza, in aceasta campanie electorala, pe sprijinul ALDE, strict in ceea ce inseamna logistica. "Sunt niste termeni ai intelegerii. Eu am iesit si am cerut sustinere peste…

- Presedintele Klaus Iohannis joaca dur si foloseste toate resursele prezidentiale pentru campania electorala. Seful statului a participat in astazi la deschiderea noului an la Universitatea Babes Bolyai din...

- Motivele pentru care romanii semneaza in numar mare pentru candidatura lui Iohannis Faptul ca este un adversar de neclintit al PSD, reprezentarea cu cinste a Romaniei in plan extern, lupta impotriva corupției și convingerea ca poate transforma Romania intr-o țara normala, in care totul sa…

- ​Surse din interiorul ALDE au declarat pentru HotNews.ro ca Teodor Meleșccanu, Gratiela Gavrilescu, Ion Cupa și Alexandru Baișanu au fost excluși din partid. Calin Popescu Tariceanu și-a convocat apropiații într-o ședința informala la Parlament și a cerut excluderea acestora. "Ședința informala…