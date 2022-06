Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa la cea de-a șaptea ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M) și la cea de-a patra ediție a Forumului de Afaceri I3M, organizate de Republica Letonia, la Riga.

- Presedintele Klaus Iohannis saluta recomandarea Comisiei Europene privind acordarea statutului de candidat la Uniunea Europeana pentru Ucraina si Republica Moldova si apreciaza ca acest lucru reprezinta „un binemeritat pas inainte” pentru cetatenii celor doua state. „Dupa luni intense de dialog si coordonare,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, dupa ce Comisia Europeana a recomandat ca Ucraina si Republica Moldova sa fie state candidate la UE, ca Guvernul Romaniei va sprijini parcursul european al „partenerilor apropiati din est”.

- Se asteapta ca, in cursul zilei de vineri, Comisia Europeana sa se pronunte in favoarea acordarii statutului de candidat la UE atat Ucrainei, cat si Republicii Moldova, informeaza agenția germana de presa DPA, citata de Agerpres.

- Parlamentul European a adoptat joi raportul anual privind implementarea acordului de asociere UE-Republica Moldova, cu 512 voturi pentru, 43 de voturi impotriva si 39 de abtineri, care include un apel la Uniunea Europeana sa furnizeze mai mult sprijin strategic Moldovei dupa depunerea

- Maia Sandu s-a intilnit astazi cu Prim-ministrul Regatului Belgiei, Alexander De Croo, care s-a aflat intr-o vizita de lucru in țara noastra. In cadrul intrevederii oficialii au discutat despre consecințele razboiului din Ucraina pentru Republica Moldova, despre eforturile țarii noastre de a oferi adapost…

- „A fost o zi foarte speciala, am demonstrat ca suntem uniți, exista o abordare unitara. Am avut un musafir special, președintele Biden, a participat la Consiliul. Tema tuturor intalnirilor a fost Ucraina, agresiunea rusa, masurile, sancțiunile și felul in care vom merge mai departe.Unitatea noastra…