Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile asupra exportului vaccinurilor anti-COVID-19 produse in statele Uniunii Europene pot sa creeze o situatie de tip ''lose-lose'', din care toata lumea va pierde, inclusiv statele UE, a declarat joi o reprezentanta a companiei Pfizer, dupa ce in ziua precedenta Comisia Europeana a decis…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, care are pe agenda teme precum coordonarea la nivelul Uniunii Europene in contextul pandemiei de COVID-19, inclusiv in ceea ce priveste vaccinarea, si pregatirea pentru ridicarea graduala a restrictiilor. De asemenea,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, in format de videoconferinta, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, principalele subiecte aflate pe agenda vizeaza coordonarea la nivel UE in contextul pandemiei de COVID-19,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 25-26 februarie 2021, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format de videoconferința. Klaus Iohannis a transmis intr-un comunicat ca un certificat de vaccinare ar trebui utilizat in scopuri medicale. Comunicatul Administratiei…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, in cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European de joi ca certificatul european de vaccinare pentru calatorii ar trebui folosit in scop medical. De asemenea, acesta a spus ca la nivelul UE nu s-a reușit implementarea unei abordari comune in ceea ce privește…

- Președintele Klaus Iohannis participa, joi și vineri, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, unde principalele discuții vor fi despre pandemia de COVID-19 și lecțiile invațate, precum și cooperarea la nivel UE și complementaritatea EU-NATO. Citește și: Scandal intre Diana Șoșoaca…

- În județul Cluj au murit 33 de oameni bolnavi de COVID-19 în ultima saptamâna. Azi, 26 ianuarie, patru clujeni internați în spitale din cauza COVID-19 au murit. Totalul numarului de decese din cauza COVID-19 la Cluj…

- Guvernul britanic a decis sa inchida toate scolile primare din Londra, in urmatoarele doua saptamani, pentru a contracara raspandirea rapida a infectiilor cu noua tulpina de coronavirus, a anuntat, vineri, primarul capitalei, transmite Reuters. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza:…