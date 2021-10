Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș, premierul desemnat, confirma informațiile „pe surse” referitoare la discuția pe care a avut-o vineri cu președintele Klaus Iohannis. Liderul USR a afirmat ca va mai discuția in urmatoarele zile cu președintele, in condițiile in care partidul pe care il conduce a decis sa mearga in…

Președintele USR, Dacian Cioloș, a scris un mesaj pe Facebook imediat…

Florin Cițu, președintele PNL, reacționeaza…

- Premierul Forin Citu face sambata, de la ora 14.00, declaratii la Palatul Victoria, dupa mai multe zile in care nu a mai avut aparitii publice si in contextul scandalului provocat de informatiile referitoare la inchisoarea facuta in urma cu 20 de ani in SUA, cand a fost prins conducand masina in stare…