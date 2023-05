Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat marți, la Palatul Cotroceni, „intreaga disponibilitate” de a garanta, in calitate de mediator intre reprezentanții sindicatelor și Guvernul Romaniei, incheierea unui „acord politic” in vederea incheierii grevei profesorilor, conform unui comunicat de presa al…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat cu reprezentanții profesorilor despre revendicarile acestora și le-a transmis ca le ințelege ingrijorarile și solicitarile, care sunt firești și legitime. Asigurarea unui mediu de invațare propice pentru fiecare elev nu poate fi realizata fara ca profesorii sa…

- Consiliul Național al Elevilor solicita Guvernului sa dea curs revendicarilor profesorilor și sa stabileasca o procedura de urgența pentru inscrierea elevilor la Bacalaureat. Reprezentanții elevilor subliniaza ca de luni, 29 mai, incep inscrierile pentru examenul de Bacalaureat și pentru ca elevii nu…

- Profesorii din Romania sunt in greva generala, iar discuțiile cu Guvernul inca nu au ajuns la un numitor comun. Acum, intrebarea care se ridica este: anul scolar va fi inghetat din cauza grevei profesorilor? Ce se intampla cu examenele naționale pe care elevii trebuie sa le susțina. Va ingheța anul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat marți, dupa discuțiile reprezentanților Guvernului cu elevii și parinții, ca disponibilitatea la dialog se menține pana la finalizarea grevei din educație.Conform purtatorului de cuvant al Guvernului, premierul Nicolae Ciuca a enumerat, la…

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu a comentat luni situatia din educatie, afirmand ca presedintele Iohannis ne-a promis Romania Educata acum 9 ani si vedem astazi doua rezultate: profesori cu briceagul la beregata in salile de clasa si prima greva generala in ultimii 18 ani. El a mai spus…

- Proiectele de legi ale educației ar putea fi trimise in Parlament pana la finalul lunii martie. Libertatea a trecut in revista cele mai relevante modificari, a adunat opinii privind cele mai dezbatute subiecte și a discutat cu specialiști in educație despre punctele mai puțin abordate in spațiul public.…

