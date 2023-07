Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, marti, cu presedinta Adunarii Parlamentare a NATO Joelle Garriaud-Maylam, in marja Summitului NATO de la Vilnius, despre sustinerea aderarii Ucrainei la Alianta si consolidarea rezilientei si securitatii Republicii Moldova. De asemenea, șeful statului a discutat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, in perioada 11-12 iulie 2023, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) de la Vilnius, Republica Lituania. Potrivit Administrației Prezidențiale, la Summitul de la Vilnius, care are loc intr-un…

- Președintele Klaus Iohannis participa, marți și miercuri, la Summitul NATO de la Vilnius, Republica Lituania. Administrația Prezidențiala a informat vineri ca, la summit, care are loc intr-un moment critic pentru securitatea euroatlantica, in al doilea an de la inceperea razboiului in Ucraina, liderii…

- Summitul NATO va fi determinant pentru securitatea Europei, afirma presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care pledeaza insistent pentru admiterea tarii sale in Alianta Nord-Atlantica, iar, pe fondul disensiunilor, un oficial parlamentar german propune integrarea unor regiuni ucrainene, noteaza…

- Klaus Iohannis a convocat CSAT! Președintele Romaniei a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc joi, 6 iulie 2023, incepand cu ora 17:00, la Palatul Cotroceni.Pe ordinea de zi a Ședinței Consiliului sunt incluse subiecte referitoare la:Obiectivele Romaniei pentru Summitul…

- Suedia si Turcia se vor intalni in cadrul unei reuniuni la nivel inalt la Bruxelles cu privire la posibila aderare a Suediei la NATO, inainte de summitul Aliantei din iulie de la Vilnius, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza Reuters.

- Pe agenda vizitei la Beijing a secretarului de stat american, Antony Blinken, a fost anuntata si o primire la presedintele chinez Xi Jinping, a declarat luni agentiei Reuters un oficial din Departamentul de Stat de la Washington.AFP precizeaza ca intalnirea la cel mai inalt nivel nu a fost confirmata…

- Președintele Romaniei a transmis, cu ocazia Zilei Forțelor Terestre, ca aceste structuri și-au dovedit profesionalismul și relevanța pe timpul misiunilor executate in țara și in teatrele de operații, iar rolul lor e și mai important in contextul razboiului din Ucraina.