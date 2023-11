Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat in cadrul evenimentului pentru decorare a Special Olympics Romania, cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la inființare, ca fundația a reușit sa contribuie activ la incluziune, lucru care trebuie extins la nivelul intregii societati.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, inainte de participarea la Consiliul European, ca sistemul anti-drona functioneaza in tara noastra, el aratand ca ”avem dotari anti-drona care sunt pozitionate deja, unele provin de la unitati armate din Romania, altele provin de la aliati”.…

- Romania este respectata si apreciata inclusiv pentru eficienta si determinarea armatei sale, iar militarii tarii noastre respecta cel mai mult pacea si sunt gata sa o apere cu pretul vietii, a afirmat, miercuri, presedintele Senatului Nicolae Ciuca, la ceremonia organizata cu

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacul terorist de la Bruxelles, in care au murit doi suedezi, și a subliniat ca „teroarea și ura nu iși au locul” in lumea noastra europeana. Președintele Romaniei a transmis condoleanțe familiilor indoliate de atacul terorist din…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Budapesta, ca suntem deschisi sa sprijinim investitiile ungare pe tot teritoriul tarii noastre si se vor incuraja companiile romanesti sa investeasca in continuare in Ungaria. Totodata, in cadrul discutiilor dintre cei doi sefi de stat a fost abordata…

- Carmen Bruma, in varsta de 46 de ani, vorbește deschis despre premenopauza și menopauza. Inițiatoare a numeroase programe de slabire, nutriție și mișcare, vedeta a participat, recent, la Congresul Internațional de Estetica Ginecologica și Medicina Regenerativa, unde a fost exclusiv interesat de substituția…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, in judetul Tulcea, ca este clar ca tinta de deficit de 4,4% din PIB va fi depasita, insa nu crede ca exista riscul ca Romania sa piarda fonduri europene. "Am avut o discutie (cu premierul inainte de a pleca la Bruxelles - n.r.), cunosc abordarile promovate…