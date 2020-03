Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii responsabili in gestionarea epidemiei COVID-19, ca starea de urgenta este pentru 30 de zile, fiind necesar ca masurile sa fie luate foarte repede. "Am emis decretul prin care se instituie starea de urgenta in Romania pentru 30 de zile. Acest decret este unul destul de voluminos si contine masuri pe care le-am discutat cu dumneavoastra si cu ceilalti ministri, plus cateva masuri care au fost considerate necesare in discutiile cu membrii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care a avizat…