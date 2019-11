Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, la Bacau, ca a vizitat 30 dintre județele țarii, in campania prezidențiala, și a stat de vorba cu zeci de mii de romani. Președintele a recunoscut ca a fost nevoie de o campanie electorala pentru a intra in contact direct, abia la finalul mandatului, cu oamenii.”O…

- UPDATE: "Ceea ce am spus despre ceas este adevarat, nu trebuia trecut in declaratia de avere. Nu am ceasuri multe, nu sunt pasionata de ceasuri, dar daca veneam cu el, nu mai era lumea interesata de ce spun. N-au avut ce sa lipeasca de mine, n-au avut case, n-au avut dosare și atunci domnul Roman…

- Klaus Iohannis, candidatul PNL pentru un nou mandat de Președinte al Romaniei, se va afla in Bacau vineri, 22 noiembrie 2019, in ultima zi de campanie. Președintele Klaus Iohannis se pregateste de mai multe deplasari in tara in cele doua saptamani... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele Klaus Iohannis reincepe sa foloseasca platforma Facebook ca pe un instrument de campanie, dupa ce ani de zile a transmis online doar rezumate ale unor declaratii facute in alte contexte. Cel mai urmarit politican european pe Facebook in 2014, Iohannis anunta pe pagina sa lansarea programului…

- Octombrie este luna de conștientizare a ceea ce reprezinta cancerul de san. Marcata in țari din intreaga lume, campania iși propune sa sporeasca depistarea precoce a acestei maladii. Potrivit statisticilor, rata de incidența a cancerului de san depașeste cu mult celelalte tipuri de cancer, in toate…

- ■ afirma senatorul PNL de Neamt, Eugen Tapu ℗ Intr-o declaratie politica depusa miercuri la Senat, liberalul Eugen Țapu Nazare critica PSD-ul pentru dezinteresul manifestat fata de Moldova. Criticile liderului liberal apar la citeva zile dupa ce imaginea unui barbat care cade in genunchi si saruta asfaltul…

- O femeie a furat portofelul iubitului sau, din localitatea Amnas, judetul Sibiu, apoi a plecat cu fiica sa la un alt barbat, in Brasov. Ea a transmis mesaje catre rude, spunand ca a fost rapita, iar tatal ei, din Bacau, a sunat la 112 pentru a anunta autoritatile, a informat mediafax. Potrivit unui…