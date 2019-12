Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat exact despre pensii și salarii, ce se va intampla cu ele, daca vor fi inghețari, taieri, președintele a dat urmatorul raspuns: "Cu certitudine nu vor exista taieri de salarii, nici nu intra in discuție așa ceva". Premierul Ludovic Orban a vorbit, miercuri seara, despre ”masuri de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca o noua lege a pensiilor ar fi utila, avand in vedere inechitatile semnalate in actuala legislatie, dar a subliniat ca acest lucru nu se rezolva ‘intr-o luna – doua’, ci in urma unei analize ‘serioase si atente’ facute de Guvern. ‘Eu cred ca o noua lege a…

- ostul ministru al Muncii, Marius Budai, a declarat, duminica, la Antena 3, ca declarațiile ministrului Florin Cițu privind situația economica dezastruoasa in care s-ar afla Romania nu fac decat sa arate amatorismul și neputința Guvernului Orban. ”Sunt chestiuni premergatoare a ceea ce se va intampla…

- 'La intrebarea daca sunt suficienti bani de pensii trebuie sa raspunda PSD, care are in acest moment un deficit la Pilonul I de pensii absolut ingrijorator. Sigur, nu ne punem problema ca nu vom avea pensii, dar ne ingrijoreaza capacitatea guvernarii sub PSD cu privire la administrarea Pilonului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca reacție la afirmațiile Vioricai Dancila, ca nu vor exista taieri de pensii și salarii, informeaza Mediafax. "Spun acest lucru pentru a contrazice o afirmație mincinoasa a pesediștilor", a adaugat șeful statului."Aici vreau sa fac ...

- "Caderea guvernului PSD este rezultatul firesc al reactiei intregii societati fata de abuzurile si incompetenta acestui guvern. Succesul motiunii de cenzura confirma un proces care a inceput cu ceva vreme in urma, odata cu votul din 26 mai de la referendum si europarlamentare. Acest proces se numeste…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut Partidului Social Democrat "sa nu cheltuie banii romanilor" in timpul guvernarii interimare, mentionand totodata ca in perioada urmatoare nu vor exista taieri de salarii si pensii. "Este nevoie de un guvern care inchide cu responsabilitate bugetul pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca luni sau marti va avea un nume de premier si a explicat de ce este foarte dificil sa fie organizate alegeri anticipate.