Iohannis, făcut de servicii! Marina, SPIOANĂ CECENĂ! ”Sircovscaia, facuta cetațean roman la Washington” titram ”lovitura” din 31 august. Dezvaluire care pare deja a reprezenta inceputul celui mai mare scandal de spionaj caruia i-a cazut prada statul roman in ultimele decenii! Pentru ca incidentul diplomatic major deja declanșat de halucinantul gest al ambasadorului roman in Statele Unite ale Americii va arunca țara noastra, […] The post Iohannis, facut de servicii! Marina, SPIOANA CECENA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

